Tamara Báez confirmó su reconciliación con Thiago Martínez

Después de semanas de rumores y especulaciones, Tamara Báez decidió ponerle fin al misterio y confirmar su reconciliación con Thiago Martínez de la manera más directa: con una foto que habla por sí sola.

En sus historias de Instagram, la expareja de Elián “L-Gante” Valenzuela -con quien tiene a su hija, Jamaica- compartió una imagen donde se la ve muy cerca de Thiago, ambos recostados y abrazados en la cama, que acompañó con un emoji de un corazón rojo. A modo de broche, Thiago también reposteó la publicación, dejando en claro que la reconciliación es oficial.

La historia, acompañada por el tema “Solo Tú y Yo” de Yailin La Más Viral y Shadow Blow, terminó de sellar el mensaje romántico que sus seguidores no tardaron en interpretar como una declaración de amor.