Un motociclista está grave tras chocar contra un auto en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que un motociclista sufrió lesiones graves tras protagonizar un siniestro vial con un automóvil en la localidad de Goya.

El accidente se registró en la Ruta Nacional N° 12. a la altura del paraje Paso Juan, donde colisionaron un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un hombre de apellido Rodríguez, y una motocicleta Honda CB 125 cc, guiada por un joven de apellido Ortiz.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta resultó con lesiones de carácter grave y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado bajo observación médica.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría de Distrito Primera de Goya, quienes realizaron las primeras diligencias y dieron intervención a la Unidad Fiscal de Investigación para determinar las circunstancias del siniestro.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes y la recolección de peritajes que permitan esclarecer cómo se produjo el accidente.