López espera su oportunidad con la selección Argentina

La selección Argentina, que viene de vencer por 1-0 a Venezuela el viernes, se prepara para el segundo amistoso de la gira en Estados Unidos: se medirá con Puerto Rico este martes, en el Chase Stadium de Miami, con la incertidumbre sobre qué puede pasar con Lionel Messi y con una amplia rotación en la formación titular que le permitiría debutar al correntino José Manuel López.

El delantero y capitán Lionel Messi regresará a la Selección argentina tras la goleada del Inter Miami en la MLS y podría ser titular en el amistoso de este martes ante Puerto Rico en el cierre de la gira por Estados Unidos.

Tras su ausencia frente a Venezuela, el rosarino se reincorporará al equipo y volverá a vestir la camiseta albiceleste en un amistoso que marca el inicio del tramo final del año para el conjunto de Lionel Scaloni.

La presencia de Messi había generado especulaciones por el interés del Inter Miami en resguardarlo para su compromiso de este sábado ante Atlanta United por la MLS.

Sin embargo, Scaloni aclaró que la decisión de preservarlo contra Venezuela fue exclusivamente técnica: “Decidí yo que Leo no juegue”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa posterior al triunfo en Miami.

El técnico confirmó que el capitán no presenta molestias físicas y que será parte del próximo encuentro frente a Puerto Rico.

Scaloni empezará a definir la formación titular para el duelo frente a los boricuas y no descarta una rotación importante. El DT ya había anticipado que quería probar futbolistas nuevos en el conjunto nacional: Lautaro Rivero (juvenil defensor de River), José Manuel López (goleador del Palmeiras), entre otros futbolistas, podrían tener minutos en el partido.

El equipo argentino afrontará tres amistosos más antes del cierre de 2025, tras el triunfo ante Venezuela.

El primero será este martes 14 de octubre ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami.

En noviembre, la Argentina enfrentará a Angola en Luanda y espera confirmar un tercer rival para completar su calendario de compromisos internacionales.