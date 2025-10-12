Luego de la lluvia, así continuará el tiempo esta semana en Corrientes

Tras un domingo de lluvias y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo seguirá el tiempo durante los próximos días en la provincia de Corrientes.

El organismo adelantó que el lunes presentará buenas condiciones del tiempo, con cielo soleado, mínima de 18°C y máxima de 28°C.

Para el martes, el cielo se mantendrá parcialmente soleado, con temperaturas que oscilarán entre 16°C de mínima y 26°C de máxima.

Durante la jornada del miércoles, se prevé un ascenso en las temperaturas, alcanzando una máxima de 31°C, con cielo parcialmente nublado.

Según el pronóstico extendido, el jueves regresarán las lluvias a Corrientes, con precipitaciones previstas durante la mañana y la tarde.

El tiempo continuará inestable hasta el viernes, cuando se esperan chaparrones matinales y una temperatura máxima cercana a los 29°C.

De esta manera, la semana combinará días cálidos y soleados con un nuevo período de inestabilidad hacia el final, típico del clima primaveral que atraviesa la región.