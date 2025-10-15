Se robaron el maletín de un párroco en Corrientes: buscan recuperar cáliz y hostias

La Iglesia Santa Rita de Esquina, en el extremo sudoeste de Corrientes, fue víctima de un robo este miércoles que dejó en alerta a la comunidad. Según informaron, el párroco, Miguel Galeano, fueron sustraídos el cáliz, las hostias y otros elementos consagrados utilizados en las celebraciones religiosas.

Robo del maletín

“Hoy a las 17,30 aproximadamente robaron el maletín del padre Miguel Galeano en la Iglesia Santa Rita de Casia. Se llevaron hostias y cáliz consagrados. Por favor ofrezco recompensa al que lo devuelva”, señalaron en redes sociales.

Anunció que se ofrecerá una recompensa a quien aporte información que permita recuperar los objetos vinculados al culto católico. Vecinos y feligreses expresaron su consternación ante lo sucedido, recordando que la iglesia es un punto de referencia histórico y religioso en la ciudad. Además de su valor espiritual, los elementos sustraídos forman parte de tradiciones centenarias que congregan a la comunidad en celebraciones periódicas.

La parroquia insta a cualquier persona que tenga información sobre el del cáliz, las hostias o los demás elementos consagrados, a comunicarse de inmediato con la iglesia o con las autoridades policiales.