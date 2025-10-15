¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

aumento de boleto Robo Machetes
Esquina

Se robaron el maletín de un párroco en Corrientes: buscan recuperar cáliz y hostias

La comunidad católica de Esquina se encuentra conmocionada tras el hurto en la iglesia Santa Rita, el párroco ofrece recompensa para recuperar los elementos sagrados.

Por El Litoral

Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 22:08

La Iglesia Santa Rita de Esquina, en el extremo sudoeste de Corrientes, fue víctima de un robo este miércoles que dejó en alerta a la comunidad. Según informaron, el párroco, Miguel Galeano, fueron sustraídos el cáliz, las hostias y otros elementos consagrados utilizados en las celebraciones religiosas.

Robo del maletín

“Hoy a las 17,30 aproximadamente robaron el maletín del padre Miguel Galeano en la Iglesia Santa Rita de Casia. Se llevaron hostias y cáliz consagrados. Por favor ofrezco recompensa al que lo devuelva”, señalaron en redes sociales. 

Anunció que se ofrecerá una recompensa a quien aporte información que permita recuperar los objetos vinculados al culto católico. Vecinos y feligreses expresaron su consternación ante lo sucedido, recordando que la iglesia es un punto de referencia histórico y religioso en la ciudad. Además de su valor espiritual, los elementos sustraídos forman parte de tradiciones centenarias que congregan a la comunidad en celebraciones periódicas.

La parroquia insta a cualquier persona que tenga información sobre el del cáliz, las hostias o los demás elementos consagrados, a comunicarse de inmediato con la iglesia o con las autoridades policiales.

 

