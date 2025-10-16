Tres partidos abren la novena fecha

Con la disputa de tres encuentros se pondrá en marcha este viernes, la novena fecha del Pre Federal de básquetbol en la provincia de Corrientes.

Hasta el momento, dos equipos ya se aseguraron un lugar en los cuartos de final: San Martín de Curuzú Cuatiá y Pingüinos de Corrientes, y esta fecha puede definir la suerte de otros participantes.

En Esquina, Sportiva recibirá a Amad, en Saladas, Atlético será local de Alvear y en la capital provincial, Hércules jugará frente al único invicto de la competencia, San Lorenzo. Todos los partidos darán inicio a las 21.30.

Para el sábado 18 se diagramaron dos encuentros a partir de las 21. En la ciudad de Corrientes, El Tala enfrentará a Español de Santa Lucía y en Goya, Unión será local de San Martín de Curuzú Cuatiá.

Mientras que el domingo 19 se jugará el partido restante desde las 20, en el estadio Mariano Andino Igarzabal, Córdoba enfrentará a Pingüinos.

Cumplidas ocho fechas, las posiciones del Pre Federal en Corrientes están así:

Zona A: Pingüinos 15 puntos, Unión de Goya y Córdoba 13, San Martín de Curuzú Cuatiá 11, El Tala 9 y Español de Santa Lucía 8.

Zona B: San Lorenzo de Monte Caseros 16 puntos, Atlético Saladas 14, Amad de Goya 13, Alvear y Hércules 11, y Sportiva Esquinense 10.

Una vez que concluya la primera etapa (12 fechas) los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

Los ganadores de la ronda de playoffs (al mejor de tres partidos) avanzarán al Final Four y clasificarán a la Liga Federal 2026 de primera división.