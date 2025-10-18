Un incendio en una estación transformadora dejó sin luz a gran parte de Goya

Un incendio en una estación transformadora aérea provocó un corte de energía eléctrica que afectó este viernes por la noche a gran parte de la zona norte de la ciudad de Goya.

El hecho ocurrió en el barrio Santa Clara, sobre Ruta 27, casi frente al santuario del Gauchito Gil, donde cables de un poste de luz tomaron fuego, generando el siniestro.

El apagón se extendió por casi dos horas y alcanzó a numerosos barrios del sector. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, quienes lograron controlar la situación y comenzar con las tareas de reparación para restablecer el suministro eléctrico.

Hasta el momento, no se reportaron heridos ni mayores daños materiales, y las causas del incendio están siendo evaluadas por los técnicos.