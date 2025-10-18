La Orquesta Sinfónica de Corrientes presenta “Travesía ibérica” con invitados especiales

La Orquesta Sinfónica de Corrientes regresa al Teatro Oficial Juan de Vera para ofrecer un concierto titulado “Travesía ibérica: grandes sinfonistas españoles”, una propuesta que recorre la riqueza sonora de España a través de compositores emblemáticos. La función será el sábado 1 de noviembre a las 21 horas.

El espectáculo contará con la participación especial del guitarrista rosarino Sergio Puccini, quien interpretará el célebre Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. El programa incluirá también obras de Enrique Granados, Joaquín Turina, Isaac Albéniz, Gerónimo Giménez y Manuel de Falla.

Además, se sumará el Gitane Ballet —dirigido por Nathalia Rodríguez—, que aportará danza y puesta en escena al ritmo de la música española. La dirección general del concierto estará a cargo de la maestra Andrea Fusco.

Las entradas están disponibles desde $8.480 en la plataforma weepas.ar y en la boletería del teatro, ubicada en San Juan 637, con atención de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.

Los clientes del BanCo con tarjeta Visa crédito pueden acceder a un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 y la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés.

Para más información, se puede visitar la cuenta oficial de Instagram del teatro: @teatrooficialjuandevera