Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron si están separados

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa enfrentaron nuevamente rumores sobre una separación, pero esta vez decidieron hablar con claridad. En medio de las grabaciones de Los Tinelli en Perú, el conductor argentino compartió un posteo romántico que dejó en evidencia que el vínculo entre ambos sigue en pie.

“Te voy a amar cada día de mi vida, entre risas, entre llantos, te voy a amar de cualquier manera…”, escribió Marcelo en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos abrazado a la modelo peruana. La publicación, musicalizada con Para siempre de Benjamín Amadeo, fue interpretada como una declaración pública de reconciliación.

Tinelli, que había anunciado su separación semanas atrás durante su ciclo Estamos de paso, optó por dejar los rumores atrás con un mensaje directo y cargado de emoción. En las imágenes se los vio felices y muy unidos, lo que reavivó las versiones de una segunda oportunidad en la pareja.

Sin embargo, en LAM revelaron un detalle que llamó la atención: el texto que Marcelo compartió no fue del todo original.

“Le dedicó un posteo muy romántico, Marcelo… lo cambió todo. Este es el que puso ahora”, comentó Ángel de Brito antes de leer la publicación completa. Luego señaló que se trataba del mismo texto que el conductor había usado tiempo atrás en otro mensaje similar.

Pampito también opinó sobre la situación y encendió la polémica:

“Esto alimenta mi teoría de que ellos están separados y que dicen estar juntos por el reality. Como no siente nada por ella, tuvo que recurrir a la copia”, lanzó en Puro Show. Las declaraciones generaron revuelo en redes sociales.

EL GESTO DE MARCELO TINELLI

Mientras tanto, Milett Figueroa evitó entrar en la polémica y se mostró concentrada en las grabaciones del reality. En sus redes, compartió fotos junto a Tinelli en locaciones peruanas, siempre sonriente y sin hacer referencia a las críticas. Su actitud calmada contrastó con el revuelo mediático que se generó en Argentina y Perú.

Pese a todo, Marcelo Tinelli se mantuvo firme.

“Feliz de estar en tu país y contigo, mi amorcito. Te amo, siempre”, escribió en otra publicación reciente, dejando claro que, al menos desde su lado, la relación continúa.

Así, el conductor volvió a demostrar que su historia con Milett, entre idas y vueltas, todavía no llegó a su final.

