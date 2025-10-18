Daniela Celis y su casamiento con Thiago Medina: "Me lo propuso y..."

Daniela Celis tuvo un año particularmente difícil y en donde el accidente de Thiago Medina la obligó a modificar su vida en un 100%. Con el fin de estar a su lado en todo momento y junto a sus hijas, Laia y Aimé, recién ahora puede reacomodarse.

En ese aspecto, Pestañela retomó su trabajo en Luzu TV y apostando nuevamente a su carrera, la ex Gran Hermano apareció en diferentes medios para hablar y contar su realidad. Y uno de los anuncios que hizo, es que Thiago le pidió casamiento.

Si bien el joven lo desmintió apenas salió de su internación y recibió el alta, Daniela contó que sí existió ese pedido, pero que Thiago lo hizo cuando estaba en terapia intensiva. Por dicho motivo es que el joven no lo recuerda.

"Sí, chicos, me lo propuso cuando estaba en terapia intensiva. Entendemos también que tenía efectos de muchas drogas en ese momento”, sostuvo Celis, en una entrevista con Los Profesionales de Siempre.

DANIELA CELIS CONFESÓ EL PEDIDO DE CASAMIENTO DE THIAGO MEDINA

En la familia propia de Medina, esto sorprendió y mucho, pero se lo tomaron con gracia: “Nos reíamos porque estaba la familia de él al lado, pero entendemos que ahora el principal objetivo es que él mejore, porque tampoco está de diez”.

En una compleja recuperación que Thiago hoy está llevando adelante, la única meta que tiene el ex hermanito por delante es estar bien para sus hijas. A sus 22 años, quiere volver a estar óptimo para reincorporarse a sus actividades lo antes posible.

“Está enfocado en otras cosas, en estar bien para poder hacerle upa a las nenas”, explicó Daniela. Actualmente, ella tuvo el noble gesto de recibirlo en su casa, para que viva con sus hijas e irán viendo a medida que pasen los días.

Fuente: Paparazzi.