Rescataron un yacaré que estaba en una vivienda en Paso de la Patria

La Policía de Corrientes informó este sábado que rescataron un yacaré que se encontraba en el patio de una vivienda en la localidad correntina de Paso de la Patria.

Efectivos policiales fueron alertados de la presencia de un yacaré en una vivienda ubicada en el barrio Frutilla.

De inmediato, los uniformados acudieron al lugar y solicitaron la colaboración del equipo de rescate Aguará Guazú, con quienes coordinaron las tareas de contención y rescate del animal.

Durante el procedimiento se garantizó en todo momento la seguridad de los vecinos y el bienestar del ejemplar.

Posteriormente, el yacaré overo fue trasladado a su hábitat natural, cumpliendo con las normativas ambientales vigentes y asegurando su preservación.

Desde la fuerza destacaron la rápida y eficiente labor conjunta entre la Comisaría local y el personal especializado, reafirmando el compromiso con la protección de la fauna silvestre y el cuidado del medio ambiente.