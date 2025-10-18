¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ciclo lectivo 2026 evacuados San Luis del Palmar
Corrientes

Rescataron un yacaré que estaba en una vivienda en Paso de la Patria

El ejemplar fue encontrado esta mañana dentro de una casa del barrio Frutilla. 

Por El Litoral

Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 12:50

La Policía de Corrientes informó este sábado que rescataron un yacaré que se encontraba en el patio de una vivienda en la localidad correntina de Paso de la Patria

Efectivos policiales fueron alertados de la presencia de un yacaré en una vivienda ubicada en el barrio Frutilla.

De inmediato, los uniformados acudieron al lugar y solicitaron la colaboración del equipo de rescate Aguará Guazú, con quienes coordinaron las tareas de contención y rescate del animal.

Durante el procedimiento se garantizó en todo momento la seguridad de los vecinos y el bienestar del ejemplar.

Posteriormente, el yacaré overo fue trasladado a su hábitat natural, cumpliendo con las normativas ambientales vigentes y asegurando su preservación.

Desde la fuerza destacaron la rápida y eficiente labor conjunta entre la Comisaría local y el personal especializado, reafirmando el compromiso con la protección de la fauna silvestre y el cuidado del medio ambiente.

