Cuatro equipos llegan a la última fecha con posibilidades de clasificar al Cuadrangular

Cuando resta una fecha para concluir la etapa clasificatoria del torneo Oficial de primera división en el básquetbol capitalino, cuatro equipos lucharán por las dos plazas disponibles en el Cuadrangular Final.

El Tala y Colón con 17 puntos, Hércules y Córdoba con 16 son los que tienen posibilidades de llegar a la lucha por el título.

El Tala y Hércules tendrán un mano a mano en la última jornada,

Durante la semana se disputó la décimo fecha, penúltima de la fase, y permitió que Pingüinos se asegure el número uno para armar las llaves de playoffs.

En tanto que Regatas, clasificado de antemano al cuadrangular, se quedó con el clásico frente a Alvear.

Pingüinos venció a San Martín 70 a 58 y se aseguró el primer lugar de la fase clasificatoria. Como visitante el equipo de “la banda negra” entró a los últimos 10 minutos con una ventaja de 20 puntos (58 a 38) y definió anticipadamente el pleito.

Luciano Cárdenas con 16 puntos y Ezequiel Lecca con 15 fueron los principales goleadores en Pingüinos, mientras que en San Martín se destacó Luciano Lemos con 14.

En el clásico capitalino, Regatas, que ya estaba clasificado al Cuadrangular Final, no dejó dudas y venció a Alvear 90 a 55. El parcial del segundo cuarto: 33 a 15, fue determinante en el desarrollo del juego.

Matías Sanz Pierlorenzi con 20 puntos fue el jugador destacado en Regatas Tobías Cabral con 14 lo fue en Alvear.

En la lucha por llegar al Cuadrangular, Colón logró una importante victoria sobre Don Bosco 71 a 54 y quedó muy cerca de ser uno de los semifinalistas.

En la última fecha, hasta con una derrota, dependiendo de otros resultados, podría avanzar a la definición del certamen.

Blas Fornies con 17 puntos y Jorge Herrera con 14 fueron los máximos anotadores en Colón, en tanto que José Bordón con 10 lo fue en el equipo colegial.

Por su parte, con 21 puntos de José Coutada, superó a Juventus 55 a 47, acentuó su remontada y en la última fecha definirá su pase al Cuadrangular frente a Hércules.

Precisamente, Hércules reaccionó y después de un primer cuarto desfavorable (19-14) le ganó a Sportivo 75 a 66 para mantener la ilusión de ser semifinalista.

Los principales goleadores del partido fueron Agustín Barrios (Hércules) con 18 y Agustín Bernachea (Sportivo) con 15.

Además, Córdoba no tuvo problemas para vencer a Malvinas 1536 Viviendas 98 a 72 y sigue con chances de llegar al Cuadrangular.

Valentino Yordan con 24 puntos y Emilio Vallejos con 23 fueron los principales goleadores en el conjunto Rojo, mientras que Lucas Franco con 22 se destacó en el equipo de “las mil”.

Así quedaron

Cumplidas 10 fechas, queda una para concluir la etapa clasificatorias, las posiciones quedaron de esta forma: Pingüinos 19 puntos, Regatas 18, El Tala y Colón 17, Córdoba y Hércules 16, San Martín y Juventus 15, Alvear 13, Sportivo y Don Bosco 12, y Malvinas 1536 Viviendas 10.

Lo que viene

La décima fecha del Oficial, última de la fase de grupo, contempla estos encuentros:

Sportivo vs. San Martín

El Tala vs. Hércules

Córdoba vs. Juventus

Alvear vs. Malvinas 1536 Viviendas

Don Bosco vs. Regatas

Pingüinos vs. Colón