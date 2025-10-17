Krujoski quedó entre los cuatro mejores en las prácticas en La Pampa

Dos buenas tandas de entrenamientos tuvo este viernes Humberto Krujoski en el inicio de las actividades de la décima fecha del Turismo Carretera 2000 en el Autódromo Provincia de La Pampa.

En el circuito de Toay, sobre una distancia de 4.148 metros, el correntino con un Renault del AXION energy Sport fue segundo en la primera práctica y cuarto en la segunda mostrando un buen ritmo y apostando a sumar muchos puntos durante el fin de semana.

Facundo Arduso (Honda Civic) marcó el ritmo duranta los dos entrenamientos oficiales que se concretaron en La Pampa durante la jornada del viernes.

En el primer entrenamiento, Ardusso con una vuelta de 1:17.221 fue el más rápido. Krujoski quedó en segundo lugar a 0.574 segundos y en tercera posición terminó Camilo Trappa a 0.606 segundos.

Con una vuelta de 1:16.366, Ardusso volvió a liderar los entrenamientos en la segunda tanda del viernes con más de medio segundo sobre su escolta Bernardo Llaver. En tercer lugar, quedó Franco Riva, a 0.527 segundos del líder y mejoró lo hecho en el primer turno. Por su parte, Krujoski culminó 4º a 0.624 segundos.

“Los pilotos y el cuerpo técnico reportaron sensaciones muy positivas en pista, cumpliendo con el plan de trabajo establecido para este viernes”, señalaron desde el AXION anergy Sport.

La jornada de viernes tenía prevista una tercera tanda de entrenamientos, pero sin registros oficiales.

La actividad del sábado dará inicio a las 12.10 con un nueva tanda de entrenamientos. A las 14.40 será el turno de la clasificación y desde las 17 se correrá la primera final (11 giros o 15 minutos) del fin de semana.

Mientras que el domingo 19, a las 12.45, se largará la segunda final de la décima fecha prevista a 23 giros o 30 minutos de duración.

Así llegan

Cumplidas nueve fechas del campeonato 2025 del Turimos Carretera 2000, Agustín Canapino (Renauel Fluence) con 555 puntos lidera el campeonato. En el segundo lugar se ubican Bernando Llaver (Honda Civic) con 511. Luego se posiciona Facundo Ardusso (Honda Civic) con 491 y en el cuarto lugar se ubica Humberto Krujoski (Renault Fluence) con 349.