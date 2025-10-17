Corrientes: prefectos fueron atacados a tiros desde territorio brasileño en el río Uruguay

Un grupo de patrullaje de la Prefectura Naval Argentina fue atacada con armas de fuego en la tarde de este miércoles en la costa del río Uruguay por personas de la jurisdicción de Brasil.

Según el medio correntino Urgente Santo Tomé, tres efectivos de la fuerza que patrullaban en lancha en la zona conocida como Santa Lucía de la localidad correntina de Santo Tomé, recibieron disparos desde el lado brasileño del río, zona de San Borja.

El hecho ocurrió alrededor de las 18, luego que el personal argentino detectara redes de pesca instaladas de forma ilegal en la zona. Mientras procedían a retirarlas, una embarcación brasileña se aproximó y abrió fuego contra los uniformados. Luego de los disparos, rápidamente huyeron del lugar.

Los prefectos, al verse en una situación de riesgo, respondieron con disparos para repeler la agresión. Inmediatamente, se retiraron del lugar desde la lancha donde se movilizaban. Afortunadamente, por parte de la fuerza argentina, no se registraron heridos.

No obstante, desde Prefectura informaron que se realizó una denuncia formal ante las autoridades brasileñas, solicitando que se investigue el hecho y se determine si alguno de los agresores resultó herido durante el intercambio de disparos.

Cabe recordar que este episodio ocurre en un contexto de mayor presencia y control de las fuerzas federales en la frontera, como parte de un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la provincia de Corrientes destinado a combatir delitos como el abigeato y el contrabando, en su mayoría vinculados a grupos delictivos que operan desde el lado brasileño.

El caso está siendo investigado y se esperan mayores precisiones en las próximas horas.