San Martín aguantó la reacción de Unión y logró el triunfo

En la vuelta al Fortín después de 23 puntos, San Martín venció a Unión de Santa Fe 83 a 73 y consiguió su tercera victoria en seis presentaciones en la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

El equipo correntino había logrado una diferencia de 19 puntos en el segundo cuarto, luego Unión reaccionó quedó dos abajo en el último capítulo pero apareció Leonel Schattmann, el goleador del encuentro, para asegurar la victoria de San Martín.

Schattmann con 26 puntos y Franco Méndez con 21 fueron las figuras en San Martín que no contó con Gastón García, se recupera de una lesión en un tobillo, y perdió a Vicente Fernández en el segundo cuarto por un golpe en el hombro.

En Unión se destacaron Emiliano Basabe con 14 puntos, Martín Cabrera y el venezolano Yeferson Guerra con 12 tantos cada uno.