Las mejores motos Royal Enfield ahora en Corrientes y en plena costanera

Si existía la necesidad de alguna excusa para recorrer la costanera correntina, la posibilidad de encontrarse con las mejores motos Royal Enfield vuelven imperdible la posibilidad de salir y dar unas vueltas por la hermosa costa capitalina. El grupo Meucci logró traer a Corrientes las mejores motos de una tradicional marca de alta gama pero con precios casi populares y no solo trajo esas dos ruedas y todos los accesorios de la marca sino que la puso al alcance de todos los correntinos: en el distrito Boulevard–Costanera entre los impactantes edificios Marriot y Torres Costanera Sur.

El viernes se realizó la inauguración oficial, pero Royal Enfield Nordeste ya se había instalado hace un par de semanas en ese lugar privilegiado de Corrientes y la demanda de motos fue más que destacada. En ese lugar de postal, correntinos y turistas podrán acceder a la variada cartelera de modelos: Classic (Classic 350 y Classic 650), Scrambler y Aventura (Himalayan 450, Scram 411 y GRR 450), Cruiser (Meteor 350 y Super Meteor 650), y Roadster (Hunter 350, Interceptor 650 y Continental GT 650). Siempre con financiación exclusiva y con tasas sin interés.

El CEO del grupo Meucci, que en Corrientes distribuye y comercializa las marcas Fiat, Jeep, Ram, entre otras, explicó a El Litoral: "No solo vamos a vender motos, sino que venimos a ofrecer experiencias. Nosotroshace 1 año atrás, habrá sido julio del 2024, hicimos la primera prueba para desembarcar en el mundo de las motos. Nos fue bien y hoy estamos inaugurando nuestro segundo concesionario"

"Miramos las cosas a largo plazo. A nivel coyuntura hay un momento en que Argentina está difícil y hay otro momento que la economía se acelera y entendemos que es una mirada a largo plazo. Pero fuera de eso, nosotros somos fanáticos los fierros y la verdad que nos encantan".

"El mundo de las motos era algo pendiente para nosotros, ingresamos el año pasado y por suerte pudimos lograr en conjunto con Royal Enfield Argentina traer la marca al Nordeste, pero una marca muy demandada porque tiene precio accesible y la verdad que más que una moto es una experiencia. Entonces comenzamos con el primer local en Chaco, mientras se terminaba desarrollar en Corrientes, luego cuando el el el proyecto avanzó lo planteamos y automáticamente nos apoyaron y pudimos hacer esto".

"Tenemos muy buena expectativa, tenemos una gran apoyo de nuestros clientes. Estamos muy felices. No es solo que un cliente se pueda llevar una moto, sino que pueda tener ese lazo afectivo con nosotros, pueda visitarnos a diario y se pueda tomar un café, un mate o una gaseosa sentado acá, frente a la a la costa, disfrutando de la vista del río, del puente: es la combinación perfecta. El que es usuario de Royal Enfield o el que le gustaría vivir esa experiencia, va a tener en Corrientes la oportunidad de acceder a cualquier modelo que este a nivel mundial de la moto", agregó.

"Nos acompaña Cristian, que es el brand manager de Royal Enfield de Argentina. Tenemos la lineup completa en Corrientes. Tenemos las mejores financiaciones, todo al 0, 0%. Los precios son recontra accesibles. Royal Enfield no va a ser una marca de alta gama en cuanto a precio, pero ofrece una relación precio producto descomunal, así que todo correntino que esté puede venir, puede disfrutar de la marca, del mejor concesionario, del mejor servicio y del mejor lugar para comprarlo".

"El desafío a futuro es seguir creciendo. Cuando arrancamos, hace ya hace 10 años, teníamos tres empleados, hoy somos 300 personas las que trabajan con nosotros y nos enorgullece muchísimo dar empleo y que las personas se puedan desarrollar dentro de nuestra empresa".

"Royal Enfield, Fiat, Jeep, Citroën, RAM, el resto de las marcas que representamos son un medio para también cumplir nuestro propósito de terminar sirviendo al cliente y sirviendo a la comunidad".