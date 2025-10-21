Transportaban de manera ilegal 20 lechones vivos en una camioneta en Corrientes

Un total de 20 lechones vivos fueron secuestrados de un camino de la zona rural de la localidad de San Cosme, tras detectarse irregularidades en el traslado que llevaban dos personas en la caja de una camioneta.

Se trató de un trabajo desplegado por personal de la Policía Rural y Ecológica de San Luis del Palmar durante controles de rutina que llevaban a cabo en la Tercera Sección San Cosme, donde detuvieron a una camioneta Toyota Hilux color bordo, ocupada por dos personas, mayor de edad.

En la caja del vehículo transportaban 20 lechones vivos dentro de bolsas de arpillera, sin contar con guía ni documentación sanitaria y con grave riesgo, ya que estaban al borde de la asfixia, según describieron.Por infracción al Art. 82° del Código de Faltas, se procedió al traslado del rodado y los animales a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. Tras acreditar el origen lícito de los animales, le aplicaron una fuerte multa por contravención.