Regatas viaja a Asunción con el objetivo de clasificar

El plantel de Regatas Corrientes, con la presencia de Tayavek Gallizi, viajará este sábado rumbo a Asunción, Paraguay, para concretar su regreso a la Liga Sudamericana de Baloncesto. “Creo que el equipo llega muy bien para esta competencia”, sostuvo Fabián Ramírez Barrios, capitán de Regatas.

Por el Grupo D de la competencia internacional, Regatas se medirá frente a Pinheiros el lunes 27, a Leones de Quilpué el martes 28 y a San José, el local, el miércoles 29.

“Nos preparamos de la mejor manera durante toda la pretemporada para llegar bien, sobre todo a la Liga Sudamericana. Creo que estamos en buena forma, en buen ritmo, así que vamos a tratar de hacer las cosas bien para poder ser competitivos”, agregó el correntino.

“Los objetivos son claros. Con el equipo que armamos la vara es alta y tratamos de ser competitivos y contundentes, y debemos tratar siempre de pelear en todos los frentes posibles. Ahora es tratar de pasar a la siguiente instancia, y luego hacer todo lo posible para poder estar en el Final Four y dejar al club lo más alto posible”, agregó el interno.

Sobre los equipos a los que van a enfrentar, contó: “Tenemos buena información de los rivales. La verdad que el cuerpo técnico hizo un gran trabajo, ya estaban mandando videos para empezar a ver a cada rival y empezar a prepararnos mentalmente para lo que va a ser este primer partido sobre todo”.

“Sabemos que son equipos atléticos, dinámicos, con mucha juventud, y vamos a tratar de estar enfocados los 40 minutos para intentar siempre correr e igualar la energía”, acotó el ala pivote de 35 años.

En la previa al viaje, Regatas perdió como local en cancha de San Martín, frente a Unión de Santa Fe por la Liga Nacional. “Siempre es complicado el tema del parate, de tanto tiempo sin partidos, porque la verdad que te deja fuera de ritmo de competencia y siempre cuesta un poquito el volver a encontrarse. Así que bueno, creo que nos pasó un poquito de factura”, argumentó al considerar los 17 partidos entre el juego frente a Peñarol y el de Unión.

“Unión venía de tres o cuatro partidos seguidos antes de jugar contra nosotros. Así que ellos venían con un poco más de ritmo. Así que no nos sentimos muy cómodos, sobre todo en el primer tiempo. Después pudimos bajar una diferencia de 20 puntos. pero ya la última parte creo que jugamos con poco resto, y física y mentalmente nos costó el partido”, agregó.

“Pero eso es algo bueno que pase ahora, para que tomemos conciencia de que a pesar de que somos un buen equipo, si no estamos enfocados y si no hacemos las cosas bien, cualquiera le puede ganar a cualquiera en esta liga, por lo que tenemos que estar siempre preparados y enfocados”, cerró la reflexión.

