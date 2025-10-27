Regatas debutó con un triunfo en la Liga Sudamericana

Regatas Corrientes comenzó este lunes con el pie derecho su participación en la Liga Sudamericana de Baloncesto (LSB) 2025.

Por la primera fecha del Grupo D, en el polideportivo León Condou de Asunción, Paraguay, venció a Pinheiros de Brasil 77 a 75 después de igualar en 68 durante 40 minutos de juego. Los tres cuartos iniciales terminaron con Regatas arriba en el marcador: 17-14, 38-33 y 55-49.

Juan Pablo Corbalán con 18 puntos e Iván Gramajo con 14 fueron los goleadores del equipo correntino donde debutó Tayavek Gallizi (5 puntos en 12 minutos en cancha).

En el conjunto paulista, sus principales goleadores fueron Agapy Santos y D.J. Penha con 15 puntos cada uno.

A lo largo de los cuarenta minutos, Regatas logró marcar una pequeña ventaja (9 puntos fue la máxima ventaja que logró) pero tuvo un mal cierre, con tiros apresurados y se debieron jugar 5 minutos más para definir el pleito.

Un doble del dominicano Luis Santos, con 17 segundos en el reloj, le dio el triunfo a Regatas en lo que fue su regreso a la Liga Sudamericana después de 3 años.

En la segunda jornada del último grupo clasificatorio, este martes desde las 17.40, Regatas enfrentará a Leones de Chile. En tanto que el miércoles 28, a partir de las 20.10 se medirá frente al local San José.

Para los cuartos de final ya están clasificados Jorge Guzmán (Ecuador), Olimpia Kings (Paraguay), Ferro Carril Oeste y Club Universitario de Sucre (Bolivia), quienes competirán en el Grupo E. Mientras que Defensor Sporting (Uruguay) y Corinthians (Brasil) también avanzaron de ronda y aguardan por los dos últimos clasificados que saldrán de Asunción, para conformar el Grupo F.