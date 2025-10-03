Con ocho partidos se pone en marcha la Copa de la Liga 2025

La Copa de la Liga 2025, el torneo que reúne a los equipos de la Primera A y B del fútbol capitalino se pondrá en marcha este sábado con la disputa de ocho encuentros.

Mandiyú, el campeón del Provincial y del Oficial en la categoría superior irá en busca de la tercera corona y debutará frente a Yaguareté, mientras que Doctor Montaña, que logró el título en el Ascenso y el próximo año militará en la A, tendrá como rival a Sportivo Corrientes.

El segundo certamen del año en la ciudad de Corrientes contará con la participación de 22 de los 29 clubes que formaron parte del Oficial en las dos categorías.

Para la primera etapa, los participantes fueron divididos en tres grupos donde jugarán todos contra todos a una rueda.

De acuerdo a la agrupación de los equipos y al detalle del fixture, el clásico entre Mandiyú y Boca Unidos se dará en la quinta jornada.

A los cruces de octavos de final llegarán los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.

Los grupos

Así quedaron conformadas los grupos para la primera etapa de la instancia:

Grupo A: Mandiyú, Yaguareté, Boca Unidos, Talleres, Empedrado, Huracán, Villa Raquel y Quilmes.

Grupo B: Curupay, Rivadavia, Independiente, Libertad, Sacachispas, Mburucuyá y Peñarol.

Grupo C: Cambá Cuá, San Jorge, Sportivo, Doctor Montaña, Lipton, Ferroviario y Barrio Quilmes.

Programación

El programa de partidos correspondientes a la primera fecha de la Copa de la Liga es el siguiente:

Sábado 4

Cancha de Libertad: 14.00 hs. Villa Raquel vs. Quilmes (José Haedo) y 16.00 hs. Mandiyú vs. Yaguareté (Néstor Frank).

Cancha de Ferroviario: 15.00 hs. Boca Unidos vs. Talleres (Carlos Hidalgo) y 17.00 Empedrado vs. Huracán (Carlos Castro).

Cancha de Lipton: 15.00 hs. Independiente vs. Libertad (Sebastián Azcona) y 17.00 hs. Lipton vs. Ferroviario (Gerardo Martínez Sandoval).

Cancha de Sportivo: 15.00 hs. Sportivo vs. Doctor Montaña (Ezequiel Sena) y 17.00 hs. Sacachispas vs. Mburucuyá (Adrián Sosa).

Domingo 5

Cancha de Ferroviario: 15.00 hs. Curupay vs. Rivadavia (Nicolás Sosa) y 17.00 hs. Cambá Cuá vs. San Jorge (Gerardo Martínez Sandoval).