El pesaje oficial abre otra Batalla del Puente

Este viernes ses concretará el pesaje oficial de luchadores y conferencia de prensa para la 16º edición de la Batalla del Puente que se concretará sábado 1 de noviembre en el Club Básquetbol Córdoba.

La jornada previa para el evento de MMA se desarrollará en el bar Tampa (Costanera Sur y Lamadrid) de la ciudad de Corrientes, desde las 13 (abierto al público).

La 16° edición de la Batalla del Puente contará con una propuesta para revalidar títulos y confirmar el momento de varios luchadores destacados del país. El sábado 1 de noviembre desde las 20, en las instalaciones del Club Córdoba, volverá la jaula y se reeditará uno de los espectáculos de artes marciales mixtas con mayor crecimiento del mundo.

En el combate principal, otra vez estará en acción al correntino "Juanjo" Ibáñez, enfrentado al santafesino Jesús "Mapache" Ru, con el local defendiendo el cinturón de la franquicia.

En una de las peleas de semifondo Pablo "El Niño" Flores se medirá ante Elías Ru, santafesino y hermano de Jesús. Este título de la franquicia está vacante.

En otra preliminar sobresaliente, Valeria "Foxi" Ibáñez también pondrá en juego su cinturón, esta vez ante Katherine "La 22" Mansilla.

Un total de 15 combates en todas las categorías, entre ellas de MMA profesional y semi profesional, destacadas peleas de kickboxing semipro y MMA amateur conformarán esta nueva velada, única para el NEA, confirmando al MMA como uno de los deportes que más creció en los últimos años.

La pre-venta de entradas se concreta a través del sitio www.clubtix.ar.