Murió en combate un correntino que peleaba para Ucrania contra Rusia

Mariano Franco, un correntino que residía en el Conurbano bonaerense, murió en las últimas horas como consecuencia de un letal ataque ruso sobre tropas que peleaban para Ucrania, según dio a conocer este jueves la prensa metropolitana.

Mariano Alberto Franco, de 47 años de edad y más conocido como "Sisu", era de Corrientes pero residía en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, al momento de alistarse en las tropas que combaten para Ucrania en su guerra con Rusia.

En las últimas horas se convirtió en el protagonista de la noticia del desenlace trágico que tuvo para él y otros dos camaradas de Argentina un ataque de las tropas de Vladimir Putin.

SOLDADO CORRENTINO

"Sisu era de Corrientes, pero vivía en Buenos Aires cuando fue reclutado. Había sido policía y bombero voluntario", dice esta tarde el diario Clarín.

A su vez, Infobae dio a conocer que era padre de dos hijos: una joven de 20 años y un joven de 23. "Además, trabajaba como empleado ferroviario y, según informaron algunos medios, también practicaba artes marciales", agregó.

Junto con él también murieron en las últimas horas los combatientes argentinos José Adrián Gallardo de 53 años y Ariel Achor de 25. Todos se habían unido a las tropas de Volodímir Zelenski dos meses atrás.

FRENTE DE BATALLA

Durante su primera misión en el frente de batalla, en la región de Sumy, en la frontera con Rusia, los tres argentinos fueron detectados y atacados por drones de las tropas rusas. La emboscada se dio hace tres semanas y en plena retirada, murieron producto de la explosión de una mina.

Fuentes del Gobierno confirmaron a la prensa metropolitana que ninguno de los efectivos tenía formación del Ejército Argentino ni habían integrado sus filas, sino que eran contratados, aquellos a los que se denomina “mercenarios”.