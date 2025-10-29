Regatas Corrientes ya está en cuartos de final de la Liga Sudamericana

Regatas Corrientes se aseguró este miércoles su lugar en los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto, incluso antes de disputar su último compromiso de la fase de grupos.

La clasificación del conjunto “remero” se confirmó tras la victoria de Pinheiros de Brasil sobre Leones de Chile por 96 a 55, resultado que le garantizó a los correntinos uno de los dos primeros lugares del Grupo D.

De esta manera, Regatas jugará esta noche desde las 20.10 frente a San José de Paraguay, en Asunción, ya con el pasaje asegurado a la siguiente instancia del certamen.

El martes, el equipo dirigido por Fernando Calvi había dado un paso clave al vencer a Leones de Chile por 67 a 55, y ahora buscará cerrar la fase con un nuevo triunfo para mantener el envión anímico de cara a los cuartos de final.

En la próxima instancia, Regatas integrará el Grupo F de cuartos de final, junto a Defensor Sporting de Uruguay y Corinthians de Brasil, mientras que el segundo clasificado del Grupo D completará el grupo.