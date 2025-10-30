Máximo Núñez se coronó campeón Sudamericano

El Tour Sudamericano 2025 de Judo, certamen organizado por la Confederación Sudamericana, se concretó en Asunción, Paraguay, y Máximo Núñez se consagró campeón.

Núñez se adjudicó la medalla de oro en la categoría Juvenil Sub13 hasta 53 kg ganando todas sus luchas por ippon, y manteniéndose como uno de las grandes promesas de la disciplina a nivel país.

El judoca del Club de Regatas Corrientes ya se había quedado con los dos títulos en los Nacionales, tanto en el Apertura como en el Clausura, sumó un subcampeonato en el Centro República y ahora brilló en el certamen internacional.

En el mismo certamen sudamericano, la institución del parque Mitre contó con la participación de Agustina Rodríguez, quien terminó 5° en la categoría Senior, y la de Francisco Rabadán, quien cayó en su primera lucha en la misma categoría.