El escrutinio definitivo de Esquina: confirman el triunfo de Olivetti por 164 votos

Se realizó este miércoles a la tarde el recuento definitivo de las elecciones a intendente de Esquina. Se escrutaron las 77 mesas que ratificaron el triunfo de la fórmula de Esquina Crece, liderada por Olivetti y el chamamecero Angel Piciochi. Además de tres de los seis concejales en disputa.

Los guarismos confirmaron el triunfo por apenas 164 votos. Vamos Corrientes no pudo revertir el resultado y perdió en el municipio, algo que no había pasado el 31 de agosto en toda la provincia.

El actual intendente, Hugo Benítez de mística peronista, promovió a los candidatos Olivetti-Piciochi, pese a que selló alianza con el gobernador Gustavo Valdés, quién lo incorporó a la grilla de candidatos a diputados provinciales.

Valdés promovió a Arnoldo Rohoner quien no pudo superar a los candidatos del oficiliasmo comunal.

El escrutinio definitivo concluirá mañana jueves para la categoría de diputados nacionales, no se espera cambios en el resultado final que coronó como legisladores a Diogenes González, por Vamos Corrientes; Virginia Gallardo, por La Libertad Avanza y a Rulo Hadad por el peronismo.