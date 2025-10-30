Decomisaron neumáticos ilegales por $27 millones en Corrientes

Producto de operativos llevados a cabo por personal del Escuadrón 57 "Santo Tomé", de la Gendarmería Nacional procedió al decomisó 272 neumáticos de origen extranjero valuados en $27.200.000 por no contar con el aval aduanero correspondiente.

La mercadería fue encontrada en 169 bultos que fueron decomisados durante distintos controles montados sobre el corredor vial de la Ruta Nacional 14, y quedó a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), según detallaron.



El Juzgado Federal de Paso de los Libres había dado la orden de la apertura de las encomiendas y dispuso el secuestro de la mercadería por infracción al Código Aduanero.