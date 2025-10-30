Corrientes: una mujer murió tras el choque de un automóvil y un camión sobre RN 14

Una mujer murió tras un choque que se produjo en la noche del miércoles entre un auto y un camión sobre Ruta Nacional N° 14, en la localidad de Mocoretá.

Aún se investigan las circunstancias en que un automóvil marca Renault, modelo Sandero Stepway, chocó contra un camión cisterna de combustible, en cercanías de una estación de servicio, sobre la RN 14.

El automóvil era abordado por tres personas oriundas de Buenos Aires, quienes fueron trasladadas de urgencia al hospital Santa Catalina de Mocoretá.

Desde el nosocomio se informó de la muerte de una mujer sexagenaria, mientras que los otros dos ocupantes del auto están fuera de peligro.

En el lugar de los hechos, el personal policial realizó las diligencias del caso e iniciaron las pericias para determinar las causas del accidente.