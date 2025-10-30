Varas apuesta a construir una localia más fuerte para Regatas

Quedaron determinadas las fechas para los cuadrangulares de cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto (LSB). Regatas Corrientes buscará un lugar en la definición del certamen internacional del 14 al 16 de noviembre cuando se dispute el Cuadrangular F en sede a definir.

“Lo que sabemos es que vamos a ser visitantes”, se lamentó el entrenador de Regatas, Juan Manuel Varas. Al no contar con estadio propio, la entidad correntina no participará de la licitación de la sede y las opciones son Asunción (San José), Montevideo (Defensor) y San Pablo (Corinthians).

Antes de llegar a la nueva presentación por la Sudamericana, Regatas tendrá que afrontar cuatro partidos por la Liga Nacional. “Ahora comenzamos un raid de competencia donde no frenamos”, agregó el DT en declaraciones a La Red Deportiva (FM La Red).

La agenda de Regatas indica que el domingo 2 de noviembre recibirá a Argentino de Junín. El miércoles 5 será local de Quimsa de Santiago del Estero. Después viajará para enfrentar a Gimnasia de Comodoro Rivadavia el domingo 9 y a Boca Juniors el martes 11. Todos estos juegos serán por la competencia argentina. Luego llegará el cuadrangular de cuartos de final de la Sudamericana.

“Es una posibilidad que vayamos de gira para jugar contra Gimnasia y Boca, y ya no volver a Corrientes. Es decir que estaremos afuera de la ciudad unos 10 días”, lanzó.

“Entonces cada momento que podamos cuidar a cada uno de los chicos tenemos que hacerlo. Nuestra competencia no se frena, por eso podemos optimizar el tiempo de cancha de cada uno de ellos”, sostuvo.

aras analizó lo que fue la presentación de Regatas en Asunción, donde consiguió su pasaje a los cuartos de final de la Liga Sudamericana.

“Fuimos a buscar la clasificación y la logramos. Todos dimos un paso hacia adelante y estamos más fortalecidos de cuando nos fuimos a Asunción. Tenemos sensaciones positivas y la ambición de que este año las cosas nos salgan bien durante toda la temporada”, expresó de manera contundente.

“Nos encontramos con un cuadrangular que tuvo un grado de dificultad alto. En el análisis global, a excepción de nosotros, el resto de los equipos tuvieron partidos, muy malos, muy buenos y de lo que se esperaba de ellos”, dijo.

Regatas logró el pasaje a la siguiente ronda antes de jugar el último partido. “Con la clasificación asegurada, analizamos qué nos convenía desde lo físico. Jugar tres partidos, en tres días seguidos, lo que significó un desgaste importante”, manifestó al explicar la rotación diferente que realizó en la derrota contra el local San José.

En capital paraguaya, se produjo el debut de Tayavek Gallizi en su segunda etapa en Regatas Corrientes. “Llegó y tuvo que jugar una competencia internacional eliminatoria. A Taya le hubiera gustado jugar 20 minutos, anotar 20 puntos y tomar 10 rebotes, pero le dimos la tranquilidad que no necesitábamos tanto, que requeríamos cosas precisas y él se puso en función del equipo. Queda en él, día a día ponerse mejor y sabemos que nos dará una mano más que importante”, relató Varas.

El entrenador también analizó el funcionamiento del equipo en la incipiente temporada 2025/26. “Tenemos algunos parámetros donde nos queremos sentar. Queremos ser un equipo que desgate físicamente desde la defensa. No vamos a negociar el orden defensivo, porque ofensivamente tenemos jugadores con poder de desequilibrio. Mi tarea es poder encontrar las mejores parejas posibles, las pequeñas sociedades internas que debe haber en el equipo”, sostuvo.

“Armamos un equipo con Taya en la rotación. Ahora vamos a poder ir trabajando mejor lo que pensamos. Ahora que tengo a todos los jugadores para el día a día, estoy ansioso de encontrar esas sociedades”.

Por último dejó un mensaje interno y para los simpatizantes. “Debemos empezar a sentir y a construir la localia. Nosotros debemos reencontrarnos con jugar de local en Corrientes. Está en el debe. Es tarea nuestra como organización y como equipo poder entender que los partidos que nos toque jugar en Corrientes debemos ser un equipo un poco más pesado, que intimide más al rival”.