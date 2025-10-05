Edgar Villán le dio el triunfo a Boca Unidos frente a Juventud Antoniana

Con dos goles de Edgar Villán, Boca Unidos venció a Juventud Antoniana 2 a 0 en el partido de ida de la segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol.

El encuentro se jugó en la tórrida tarde - noche de domingo en el complejo Leoncio Benítez de la capital correntina. Los goles llegaron en el segundo tiempo (21 y 47 minutos), mientras que el equipo salteño sufrió la expulsión de Julio López a los 25 del complemento.

La revancha se jugará el próximo fin de semana, probablemente el viernes 10 desde las 22, en la capital salteña.

Durante el primer tiempo, Juventud Antoniana se hizo dueño de la mitad de la cancha y lastimó cuando atacó por las dos puntas, aprovechando la falta de cobertura por parte del equipo local. Al promediar la etapa, Boca Unidos emparejó la lucha en el centro del campo, logró triangular la pelota y convirtió en figura a Matías Montero.

El arquero visitante tuvo dos muy buenas intervenciones para mantener el cero en su arco. A los 25 minutos tapó un disparo de Diego Sánchez Paredes ya los 38 desvió un remate cruzado de Antonio Medina que llegó solo por el sector derecho. Además, a los 42 Santiago Moracci sacó un derechazo que se fue muy cerca del palo izquierdo.

En el segundo tiempo, el partido bajó su nivel de juego y aparecieron las fricciones, sin embargo Boca Unidos desniveló en el marcador. A los 21 minutos, Medina ejecutó un córner desde la izquierda, la peinó Ataliva Schweizer en el primer palo, y por el segundo ingresó Villán para empujar la pelota al fondo del arco.

A los 25, Juventud Antoniana se quedó con un jugador menos por expulsión de Julio López. Lejos de replegarse, la visita controló la pelota y generó un par de situaciones para llegar al gol pero falló en la definición.

En tiempo adicional, a los 47, en un contra, Villán sacó un zurdazo desde afuera del área grande, dejó sin chances a Montero y marcó su segundo gol de la noche para sellar el triunfo del aurirrojo.