Recuperan en la Capital una moto robada en Paso de la Patria: hay dos detenidos

La Policía de Corrientes informo este domingo que lograron recuperar una motocicleta robada en Paso de la Patria y demorar a dos personas tras un rápido accionar.

La intervención se inició cuando se denunció la sustracción de una Honda Wave 110cc..

De inmediato, los uniformados iniciaron tareas de búsqueda, recolección de datos y revisión de cámaras de seguridad.

Como resultado de las investigaciones, el rodado fue hallado en la ciudad de Corrientes Capital, donde se concretó el secuestro del vehículo bajo las formalidades legales correspondientes.

En el lugar, también fueron demorados dos hombres mayores de edad, uno de ellos, conocido como “Choco”, sindicado como supuesto autor del robo, y el otro, quien habría comprado la motocicleta presuntamente de buena fe.

Los demorados, junto a la moto recuperada, fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, donde se llevan adelante los trámites de rigor.