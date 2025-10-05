†

FRANCISCO RAMÓN ORTIZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/10/25. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia, muy especialmente a María y a Mercedes en este doloroso momento, elevando oraciones por su eterno descanso.

