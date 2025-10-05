¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

FRANCISCO RAMÓN ORTIZ 

Por El Litoral

Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 00:00

FRANCISCO RAMÓN ORTIZ 

Q.E.P.D. 

Falleció el 04/10/25. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia, muy especialmente a María y a Mercedes en este doloroso momento, elevando oraciones por su eterno descanso.

FRANCISCO RAMÓN ORTIZ 

Q.E.P.D.

 Falleció el 04/10/25. La Contadora Ana María Sánchez del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar su fallecimiento y acompaña en el sentimiento a María, a Mercedes y a toda su familia en este difícil momento, elevando oraciones por su eterno descanso.

