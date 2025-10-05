Marcelo Ortíz llegó a los 100 partidos en Atlético Tucumán

El defensor correntino, Marcelo Damián Ortíz llegó a los 100 partidos defendiendo los colores de Atlético Tucumán. En la previa al encuentro frente a Platense por la Liga Profesional de fútbol, los dirigentes del Decano le brindaron un reconocimiento.

Ortíz se instaló en Tucumán en 2019 después de su paso por Rosario Central donde se coronó en la Copa Argentina 2018. Debutó profesionalmente en Comunicaciones de Mercedes y desde allí llegó a Boca Unidos.

La presencia de Ortíz en Atlético Tucumán tuvo una pausa en el 2024 cuando se incorporó a Independiente Santa Fe de Colombia. El equipo colombiano no hizo uso de la opción y en el 2025 regresó al Decano.

Durante el primer semestre no tuvo muchos minutos, pero para el Clausura recuperó un lugar en la línea defensiva de la mano de Lucas Pusineri.

El sábado Atlético Tucumán le ganó como local a Platense 2 a 0 y en al previa, el correntino recibió una camiseta de Atlético, con su nombre y el número 100 impresos en el dorsal.