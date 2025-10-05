¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Arzobispado de Corrientes estudiantes correntinos Juan Domingo Perón
Arzobispado de Corrientes estudiantes correntinos Juan Domingo Perón
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Un hombre está grave tras un choque de dos motocicletas

El siniestro se registró en horas de la mañana del domingo en la localidad correntina de Goya. 

Por El Litoral

Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 19:48

La Policía de Corrientes informó este domingo que un hombre está grave y otra persona resutló herida tras un choque de dos motocicletas en la localidad correntina de Goya.

El accidente ocurrió en horas de la mañana en la intersección de avenida Mazzanti y calle Jujuy

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los protagonistas del siniestro fueron una motocicleta Brava Nevada 110, conducida por un joven de apellido Ponce de León, mayor de edad, y una Guerrero 110cc, guiada por Rojas Insaurralde, de 20 años.

Tras el impacto, ambos fueron trasladados al hospital local, donde los médicos constataron que Ponce de León presentaba lesiones de carácter grave, mientras que el segundo motociclista sufrió heridas de menor consideración.

En el lugar del hecho, efectivos de la Comisaría Segunda de Goya llevaron adelante las diligencias de rigor con intervención de la unidad fiscal en turno, mientras se continúan las actuaciones correspondientes en la dependencia policial.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD