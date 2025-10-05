Un hombre está grave tras un choque de dos motocicletas

La Policía de Corrientes informó este domingo que un hombre está grave y otra persona resutló herida tras un choque de dos motocicletas en la localidad correntina de Goya.

El accidente ocurrió en horas de la mañana en la intersección de avenida Mazzanti y calle Jujuy.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los protagonistas del siniestro fueron una motocicleta Brava Nevada 110, conducida por un joven de apellido Ponce de León, mayor de edad, y una Guerrero 110cc, guiada por Rojas Insaurralde, de 20 años.

Tras el impacto, ambos fueron trasladados al hospital local, donde los médicos constataron que Ponce de León presentaba lesiones de carácter grave, mientras que el segundo motociclista sufrió heridas de menor consideración.

En el lugar del hecho, efectivos de la Comisaría Segunda de Goya llevaron adelante las diligencias de rigor con intervención de la unidad fiscal en turno, mientras se continúan las actuaciones correspondientes en la dependencia policial.