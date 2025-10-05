Detuvieron a un hombre que fue sorprendido intentando robar hierros de un domicilio

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a un hombre que fue sorprendido cuando intentaba robar hierros de un domicilio en la capital correntina.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando efectivos de la Comisaría Quinta Urbana fueron alertados sobre la presencia de un individuo en inmediaciones de calle 20 de mayo al 700.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron al sospechoso trasladando tres rieles de metal que habría sustraído del inmueble. El joven, mayor de edad, intentó resistirse al procedimiento, pero finalmente fue reducido y demorado.

Los hierros fueron secuestrados bajo las formalidades legales, mientras que el aprehendido quedó a disposición de la unidad fiscal en turno, iniciándose actuaciones por robo en grado de tentativa y resistencia a la autoridad.