Rige el alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que rige un alerta amarilla por tormentas y lluvias para gran parte de la provincia de Corrientes. La advertencia llega después de una jornada agobiante, donde la sensación térmica superó los 35 grados.

Según el organismo, durante la noche del domingo se prevé la llegada de vientos del sector sur, acompañados de tormentas fuertes. El área podría verse afectada por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Las localidades alcanzadas por el alerta son: General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

De acuerdo al pronóstico, las lluvias iniciadas en la madrugada del domingo se extenderán hasta la mañana del lunes, con temperaturas que rondarán una mínima de 15°C y una máxima de 23°C.

El tiempo comenzará a mejorar a partir del martes, con un cielo parcialmente soleado y una máxima de 22°C. Para el miércoles se espera un leve ascenso con 24°C, mientras que el jueves y viernes continuará la tendencia en alza con máximas de 27°C y 28°C, respectivamente.



