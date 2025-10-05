Unión se quedó con el clásico goyano

El triunfo de Unión en el clásico goyano, y las victorias de San Lorenzo de Monte Caseros y Pingüinos fueron los datos salientes de las revanchas correspondientes a los cruces interzonales del Pre Federal de básquetbol en la provincia de Corrientes.

Unión se tomó revancha de Amad y lo venció como visitante 64 a 60 y dio un paso clave para llegar a los cuartos de final. Joaquín San Vicente fue el goleador en el elenco Rojo con 15 puntos, mientras que José González se destacó en el elenco Verde con 21 tantos.

San Lorenzo de Monte Caseros le volvió a ganar a San Martín de Curuzú Cuatiá. Esta vez fue como local 71 a 63, mantuvo su invicto y se mantiene como puntero en la zona B. Leonardo Solís con 20 puntos fue el goleador en el vencedor, en tanto que Franco Gabbo con 18 lo fue en el perdedor.

Con 20 puntos de Julián Marín, Pingüinos triunfó sobre Alvear 72 a 66 y sigue como único líder en la zona A. En el equipo del barrio Aldana el goleador resultó Mateo D'Aveta con 19.

En el duelo entre equipos capitalinos, Hércules logró una valiosa victoria sobre Córdoba 71 a 64 y se ilusiona con estar entre los cuatro mejores de su grupo. Agustín Barrios y Matías Núñez con 15 puntos cada uno se destacaron en el elenco del barrio Libertad. Agustín Monzón con 17 fue el goleador en el equipo Rojo.

Por su parte Sportiva Esquinense le ganó como local a Español de Santa Lucía 67 a 48 y mantiene posibilidades de acceder a los cuartos de final. Cristian Rausch con 16 puntos fue el goleador en el equipo del sur provincial y Jonatan Cisneros fue el máximo anotador en el visitante con 14.

Además, con el aporte de Matías A. Núñez que sumó 25 puntos, Atlético Saladas se hizo fuerte como local y venció a El Tala 63 a 54. José Coutada con 16 fue el goleador en el elenco capitalino.

Cumplidas siete fechas, las posiciones quedaron de esta forma:

Zona A: Pingüinos 13 puntos, Córdoba y Unión de Goya 11, San Martín de Curuzú Cuatiá 10, El Tala 8 y Español de Santa Lucía 7.

Zona B: San Lorenzo de Monte Caseros 14 puntos, Amad de Goya y Atlético Saladas 12, Hércules 10, Alvear y Sportiva Esquinense 9.

La octava fecha, segunda de las revanchas, contempla estos encuentros:

Córdoba vs. El Tala

Pingüinos vs. San Martín

Español vs. Unión

San Lorenzo vs. Sportiva

Amad vs. Atlético Saladas

Alvear vs. Hércules