Valdés inaugurará un Centro Único de Pagos y encabezará una reunión de gabinete

Este lunes 6 de octubre, el gobernador Gustavo Valdés llevará adelante una serie de actividades oficiales en la ciudad de Corrientes.

En primer término, a las 9.30 horas, inaugurará el Centro Único de Pagos, ubicado en avenida Gregorio Pomar 851, que permitirá centralizar distintos trámites y servicios para los ciudadanos.

Más tarde, a las 11.00, Valdés encabezará una reunión de gabinete junto a los ministros de su equipo, en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde se abordarán lineamientos de gestión y próximas acciones en la provincia.