Boca Juniors recibirá a Newell´s por el Torneo Clausura 2025

Después de tres partidos sin triunfos, Boca sabe que no le queda demasiado margen de error y debe volver a festejar cuando reciba a Newell´s este domingo para recuperar terreno en la tabla anual. En prinicipio sin la presencia de Miguel Ángel Russo por su situación de salud, Claudio Úbeda se hará cargo del Xeneize nuevamente y todo indica que repetirá la misma formación.

Como Carlos Palacios aún no está a disposición por la distensión en el pectíneo izquierdo y Edinson Cavani no se encuentra al ciento por ciento como para ser titular pese a ser convocado, la idea del "DT suplente" es mantener el once que cayó 2-1 con Defensa y Justicia.

Si bien Boca no logró romper líneas ni quebrar a la defensa del Halcón, en parte producto de un doble 9 muy estático y volantes que no lograron desdoblarse para pisar el área, el cuerpo técnico confía en que encontró a los protagonistas indicados y les dará otra oportunidad. De hecho, así lo ensayó en la práctica de fútbol en La Bombonera del jueves pasado.

Entonces, salvo un volantazo de último momento, como podría ser que lo vean bien a Cavani y decidan que ingrese por Milton Giménez, Boca no presentaría cambios contra Newell´s en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura.

La probable formación de Boca ante Newell´s, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Los datos de Newell´s vs. Boca, por el Torneo Clausura

Hora: 19.00

TV: TNT Sports.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.

TyC Sports