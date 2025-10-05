Trump asegura que acordó la primera "línea de retirada" de Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel aceptó la primera “línea de retirada” de las tropas en Gaza y llamó a Hamas a aceptar la iniciativa para lograr un alto el fuego y comenzar con el intercambio de rehenes y prisioneros.

El líder republicano difundió un mensaje este sábado en el que informó que Israel accedió a una línea de retirada inicial, cuyo trazado fue compartido con el grupo terrorista.

El mandatario acompañó su declaración con un mapa que muestra los límites hacia los que el Ejército israelí se replegaría en una primera fase, si es que Hamas acepta la propuesta.

“Cuando Hamas la confirme, el alto al fuego será inmediato, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y se establecerán las condiciones para la siguiente fase de la retirada”, señaló el presidente norteamericano en su red Truth Social.

El presidente estadounidense destacó que este avance podría acercar el final de lo que calificó como una “catástrofe de 3000 años” y contribuir a la paz en Oriente Medio.

Trump, quien presentó el lunes anterior un plan de paz de 20 puntos, reiteró su llamado a Hamas para que actúe con rapidez. Horas antes, había advertido al grupo palestino que no toleraría demoras que pusieran en riesgo el acuerdo.

“Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamas debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán”, escribió en otro mensaje.

El viernes, el presidente celebró la disposición de Hamas de liberar a los rehenes israelíes bajo los términos de su propuesta y solicitó a Israel el cese de los bombardeos sobre Gaza.

Los detalles del plan de paz que propone Donald Trump

El plan de paz presentado por Trump contempla el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes en poder de Hamas y la formación de un gobierno de transición para Gaza, que estaría supervisado por el propio mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Además, la propuesta incluye la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro la creación de un Estado palestino, aunque esta última opción ha sido rechazada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La Casa Blanca confirmó que Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Medio Oriente, viajó a El Cairo, Egipto, para avanzar en las negociaciones previas a la implementación del plan.

Desde Israel, Netanyahu calificó la situación como un inminente “gran logro” y expresó su esperanza de poder anunciar en los próximos días la liberación de todos los rehenes en manos de Hamas.

“Espero, si Dios quiere, que en los próximos días, durante la festividad de Sucot, pueda anunciarles el regreso de todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos”, declaró en un vídeo difundido por su gabinete.

El primer ministro atribuyó la disposición de Hamas a la “enorme presión militar y política” ejercida por Israel y subrayó que el plan estadounidense, aún pendiente de negociación final con el grupo terrorista, prevé la liberación de todos los rehenes en una primera etapa.

Posteriormente, las fuerzas israelíes mantendrían el control sobre los territorios que ya dominan dentro de la Franja de Gaza, estimados en alrededor del 80% del enclave.

Netanyahu defendió la estrategia militar de los últimos dos años, argumentando que la permanencia de las tropas israelíes en Gaza ha permitido controlar puntos clave como Rafah y el corredor de Filadelfia, lo que, según él, ha impedido el ingreso de armas al territorio.

El primer ministro confirmó que un equipo negociador, encabezado por el ministro Ron Dermer, se desplazará a Egipto para ultimar los detalles técnicos del plan con los mediadores y representantes de Hamas.

Netanyahu manifestó su intención de que las negociaciones se desarrollen en un plazo limitado y reiteró que el objetivo es el desarme y la desaparición de Hamas.

Por parte de Hamas, el grupo palestino expresó su disposición a negociar la liberación de rehenes conforme al plan propuesto por Trump, aunque condicionó su aceptación a la revisión de ciertos aspectos del acuerdo.

Esta postura fue comunicada tras el anuncio israelí y en el contexto de las conversaciones que se llevan a cabo en Egipto, donde equipos negociadores de ambas partes, junto a mediadores internacionales, buscan avanzar hacia una solución.

Las negociaciones en El Cairo se perfilan como el siguiente paso clave. El enviado especial estadounidense y el equipo israelí liderado por Dermer se reunirán con representantes de Hamas y mediadores internacionales para definir los términos técnicos y políticos del acuerdo.

El objetivo es alcanzar avances concretos durante la festividad judía de Sucot, que se celebra entre el 7 y el 14 de octubre, periodo en el que se espera que puedan anunciarse resultados significativos.

En este escenario, la resolución del conflicto en Gaza parece depender de la vía diplomática impulsada por el plan estadounidense, aunque Israel mantiene abierta la opción de recurrir a la fuerza militar si las negociaciones no prosperan.

