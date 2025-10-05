En diferentes operativos se detuvo a tres personas en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el sábado realizó varias detenciones en diferentes operativos en la ciudad capital.

La primera detención ocurrió en la madrugada del sábado cuando efectivos realizaban tareas de prevención de delitos en inmediaciones de calle Crespo, entre Rafaela y Cosquín. En el lugar visualizaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas, por lo que se procedió a la demora de los mismos y el secuestro del rodado

En la misma franja horaria pero en cercanías de las, efectivos detectaron a unqueelde losy los. Luego de su detención se comprobó que elteníapor

Los demorados y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuó con los trámites de rigor.

