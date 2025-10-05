¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Arzobispado de Corrientes estudiantes correntinos Juan Domingo Perón
Arzobispado de Corrientes estudiantes correntinos Juan Domingo Perón
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Inseguridad

En diferentes operativos se detuvo a tres personas en Corrientes

Por El Litoral

Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 08:23

La Policía de Corrientes informó que el sábado realizó varias detenciones en diferentes operativos en la ciudad capital.

La primera detención ocurrió en la madrugada del sábado cuando efectivos realizaban tareas de prevención de delitos en inmediaciones de calle Crespo, entre Rafaela y Cosquín. En el lugar visualizaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas, por lo que se procedió a la demora de los mismos y el secuestro del rodado


En la misma franja horaria pero en cercanías de las calles Crespo y Viedma, efectivos detectaron a un sujeto que observaba el interior de los domicilios y los vehículos estacionados. Luego de su detención se comprobó que el hombre mayor de edad tenía antecedentes por delitos contra la propiedad.

Los demorados y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuó con los trámites de rigor.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD