Los posibles rivales de Argentina en octavos de final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina había firmado su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 tras golear 4-1 a Australia en Valparaíso y este sábado, los dirigidos de Diego Placente sellaron el pase a la siguiente instancia como primeros del grupo al vencer a Italia por 1-0 con un golazo de Dylan Gorosito. Ante esto, en la próxima instancia la Albiceleste se enfrentará contra uno de los mejores terceros de los grupos B, E o F.

Con este panorama, hoy por hoy el equipo que pica en punta para enfrentar al combinado nacional es Corea del Sur, que tiene cuatro unidades en el B al igual que Paraguay, que cuenta con mejor diferencia de gol. Sudáfrica, del E, y Nigeria, del F son los otros posibles rivales.

El encuentro se desarrollaría el miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el Julio Martínez Prádanos, hogar de la U de Chile.

Otro de los ítems a tener en cuenta es que en el E, los sudafricanos tienen tres puntos al igual que Francia, que si bien tiene peor diferencia, esta mejor ubicado por el duelo directo ante los de África, ya que el elenco galo triunfó 2-1. Parece difícil, pero en el caso de que Sudáfrica le gane a Estados Unidos (1º) y que los franceses no lo hagan ante Nueva Caledonia (13 goles en contra), se podría dar un Argentina-Francia en octavos.

TyC Sports