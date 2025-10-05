¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Evento libre y gratuito

Todo listo para la 14° edición del Festival Play de videoarte y cine experimental

En la Sala del Sol del CCU desde el viernes 17 de octubre dará inicio un nuevo ciclo donde se proyectarán 55 piezas seleccionadas.

Por El Litoral

Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 09:17

El viernes 17 de octubre a las 20 hs en la Sala del Sol del CCU (Córdoba esquina 9 de julio) inaugura la nueva edición que reúne lo mejor del audiovisual experimental regional y mundial. Tendrá lugar desde el 17 al 24 de octubre. Habrá también proyecciones especiales, charlas y talleres. Será de acceso libre y gratuito.

Este año Play vuelve con las proyecciones de 55 cortometrajes seleccionados y video instalaciones,  charlas, talleres con referentes del cine experimental y el videoarte en el Centro Cultural Universitario de la Unne (Córdoba 788). Todo con acceso libre y entrada completamente gratuita.

Las obras proyectadas fueron seleccionadas por el jurado de esta edición: Ariel Nahón, Antonio Harfuch Álvarez y Leandro Zerbatto y se dividen en las categorías de Competencia Nacional, Competencia Regional (NEA) y Competencia internacional.

En cuanto a las actividades, se destacan un taller intensivo a cargo Ángel Salazar (Ecuador) Taller Escenario Posnaturales: Abordaje de IA en los procesos artísticos. Este será gratuito con inscripción previa y se realizará en la Facultad de Artes Diseño y Ciencias de la Cultura (Fadycc). 

En esta edición contaremos con proyecciones de películas largometrajes Las Delicias (Eduardo Crespo) y Sombra Grande (Maximiliano Schonfeld), cortometrajes y conversatorios con sus directores en el Instituto de Cultura Corrientes (San Juan 546). 

Play está organizado por el Centro Cultural Universitario de la Unne y cuenta con el apoyo del Instituto de Cultura de Corrientes, de la Facultad de Artes Diseño y Ciencias de la Cultura (Fadycc). Los formularios de inscripción para las actividades se encuentran en las redes del Festival (@playvideoarte) y el sitio web. 

PROGRAMACIÓN:

Proyecciones en la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario (Córdoba esquina 9 de julio) que podrá ser visitada de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 y que cada día tendrá una programación de cortometrajes especiales.

  • Martes 14: 20hs Proyección Sombra Grande (Maximiliano Schonfeld) + cine debate coordinado por Lucas Olivares. Lugar: Instituto de Cultura (San Juan 546)
  • Viernes 17: 20hs Inauguración en la Sala del Sol del CCU-UNNE (Córdoba esquina 9 de julio)
  • Sábado 18: 20hs Conferencia performática. Escena de un proceso de investigación. Ensayo I: Terromancias. Clara Cardinal; Mariana Lombard; Ina Morales. Lugar: (CECUAL Santa María de Oro 471, Resistencia, Chaco)
  • Lunes 20: de 16 a 20hs . «Taller Angel Taller: escenario Posnaturales: Abordaje de IA en los procesos artísticos. (Sala de informática) Facultad de Artes Diseño y Ciencias de la Cultura (FADYCC)  (Av. Castelli 1300) .
    • 18 hs Conversatorio junto a realizadores del Colectivo Audiovisual Ríos de Abajo (Bs. As.) + Proyección del programa Resistir (con): luchas de un porvenir en común. Sala del Sol del CCU-UNNE (Córdoba esquina 9 de julio)
  • Martes 21: 11 hs «Inauguración : Ruinas en reversa» – Ángel Salazar (Ecuador) Criadas Patagónicas. Preludio material de una escena. Ina Morales y Mariana Lombard (Bs. As.) Lugar: Hall Fadycc (Av. Castelli 1300) 
    • 20 hs Proyección Las delicias + cortometrajes selección PLAY 2025 con cine debate coordinado por Lucas Olivares. Lugar: Instituto de Cultura (San Juan 546)
  • Miércoles 22: 10 hs Ensamblajes para pensar(nos). Conversatorio junto a realizadores. Sala del Sol del CCU-UNNE (Córdoba esquina 9 de julio)
  • Jueves 23: 10:30 hs Conjuros de agua. Conversatorio junto a realizadores 
    • 19 hs Proyección programa. Decir lxs cuerpxs + Conversatorio con realizadores. Lugar: CCU (Córdoba 794).  (+ 18 años)
  • Viernes 24: 18hs Nosotras: cartografías sensibles. Conversatorio junto a realizadoras. Sala del Sol del CCU-UNNE (Córdoba esquina 9 de julio)
  • Martes 28: 20hs Proyección selección de cortometrajes del Festival PLAY 2025 + cine debate coordinado por Lucas Olivares. Lugar: Instituto de Cultura (San Juan 546)      

Medios Unne

