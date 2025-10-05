Bibliotecas populares de Corrientes se reunieron en Saladas

La ciudad de Saladas fue anfitriona el sábado del 16° Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares, un espacio de intercambio y fortalecimiento de la red de instituciones culturales correntinas.

La actividad se realizó en el patio del Museo Histórico “Juan Bautista Cabral”, recientemente restaurado, y reunió a representantes de distintas bibliotecas de la provincia, autoridades locales y funcionarios del Ministerio de Educación.

El encuentro fue organizado por la Biblioteca Popular “Gerardo Pisarello”, con el acompañamiento de la Federación Correntina de Bibliotecas Populares (FECOBIP) y la colaboración de la Municipalidad de Saladas.

Durante el acto de apertura, la presidenta de la comisión organizadora, Lic. Analía Gelmi, dio la bienvenida a los participantes, seguida por las palabras de la titular de FECOBIP, María Olga Giménez, y del intendente Noel Gómez. En representación del Ministerio de Educación, participó el subsecretario de Gestión Educativa, Dr. Julio Navías, quien encabezó una entrega de libros a distintas bibliotecas del territorio provincial.

El encuentro también incluyó expresiones artísticas: alumnas del Colegio Secundario del Barrio Estación realizaron una presentación coreográfica del “Canto a Saladas”, mientras que el grupo teatral Arlequín ofreció la obra “En busca del silencio perdido”, inspirada en textos de Gerardo Pisarello.

Como cierre, los asistentes recorrieron el Museo Histórico “Juan Bautista Cabral” en una visita guiada a cargo del profesor Matías González, integrante del área de Educación y Cultura municipal.