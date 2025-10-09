¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

FÚTBOL

Mandiyú debutará en San Roque por el Regional 2025/26

El torneo dará inicio el 19 de octubre y la primera presentación como local del Albo recién será el 11 de noviembre.

Por El Litoral

Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 17:37

 El Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 se pondrá en marcha el fin de semana del 19 de octubre y el Deportivo Mandiyú tendrá su debut como visitante.
El único representante de la capital provincial integrará la Zona 3 de la Región Litoral Norte junto a Defensores de San Roque y Sportivo Surubí de Goya,
En la primer fecha, Mandiyú visitará a Defensores de San Roque. En la segunda (2 de noviembre)  quedará libre y en la tercera (11 del 11)  será local de Sportivo Surubí. Luego llegarán las revanchas, invirtiéndose las localias.
“Siempre es mejor debutar de local, pero nos toca ir a una ciudad y enfrentar a un rival que conocemos”, sostuvo Fabián “Bocha” Ponce, DT del Deportivo Mandiyú.
“Son unos 12 partidos hasta llegar al ascenso, ese es nuestro objetivo”, reconoció en declaraciones a Era Por Abajo (Radio UNNE”).

Más correntinos
Del torneo tornarán parte nueve equipos de la provincia que fueron divididos en tres grupos.
En el 4 estarán Rivera del Paraná de Bella Vista, Huracán y Matienzo, estos dos últimos de Goya.
El primer partido del grupo será Huracán - Matienzo. En la segunda fecha jugarán  Rivera - Huracán y cerrando la primera rueda lo harán Matienzo - Rivera.
Mientras que en el 5 estarán Madariaga y Marítimos de Paso de los Libres y San Lorenzo de Monte Caseros.
Por la fecha inaugural se medirán Madariaga - Marítimos, en la segunda lo harán San Lorenzo - Madariaga y en la tercera se enfrentarán Marítimos - San Lorenzo.

Litoral Norte
La Región Litoral Norte cuenta con la participación de 35 clubes que fueron divididos en 10 grupos.
Se armaron 5 zonas con cuatro equipos y otras 5 con tres.
En cada grupo jugarán todos contra todos a dos ruedas.
En las zonas de cuatro equipos, avanzarán a la siguiente fase los dos primeros, mientras que en los grupos de tres clasificará el primero y el mejor segundo.
Los grupos quedaron establecidos con estos clubes, entre paréntesis se consigna a la liga que representan:
Zona 1: Defensores del Rosario (Formosa), Juventud (Clorinda) y Tablita (Pirané).
Zona 2: 8 de Diciembre (Formosa), Argentino del Norte (Clorinda) y Mariano Moreno (El Colorado).
Zona 3: Mandiyú (Corrientes), Defensores de San Roque (Bella Vista) y Sportivo Surubí (Goya).
Zona 4: Rivera del Paraná (Bella Vista), Huracán (Goya) y Matienzo (Goya).
Zona 5: Madariaga (Paso de los Libres), Marítimo (Paso de los Libres) y San Lorenzo (Monte Caseros).
Zona 6: Guaraní A. Franco (Posadas), Jorge G. Brown (Posadas), Colonial (Apóstoles) y River (Oberá).
Zona 7: La Picada (Posadas), Estudio Galeano (Posadas), Libertad (San Vicente) y Luz y Fuerza (Puerto Iguazú).
Zona 8: Estudiantes (Resistencia), Regional (Resistencia), Puerto Vilelas (Resistencia) y Unión (Machagai).
Zona 9: Fontana (Resistencia), Policiales (Resistencia), Huracán de Vedia (Las Palmas) y Deportivo Municipal (General San Martín).
Zona 10: Unión (Sáenz Peña), Cultural (Sáenz Peña), Comercio de Santa Sylvina (Villa Angela) y Cooperativa (Villa Angela).

