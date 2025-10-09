Regatas disputa las finales de la Liga Formativa, tanto en mujeres como en varones

La Liga Federal Formativa de básquetbol de la categoría U11 concluirá este fin de semana, tanto en las rama femenina como la masculina. En los dos casos, dirá presente Regatas Corrientes luego de superar las diferentes etapas clasificatorias del torneo que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).

El equipo femenino de Regatas disputará el Final Four de la competencia nacional en Charata, y en las semifinales se medirán con Obras Basket este sábado desde las 18 horas, mientras que a las 20 está estipulada la otra semifinal con el duelo del local Hércules frente a Unión Florida de Buenos Aires.

El domingo desde las 16 horas se jugará el cruce por el tercer puesto entre los perdedores de las semifinales, mientras que a las 18 será la gran definición por el campeonato entre los ganadores de la jornada sabatina.

El plantel de Regatas que buscará el título en Chaco está compuesto por Ana Paula Aguirre, Guillermina Sotelo Benítez, Joaquina Oviedo Ricagno, Zoe Monzón, Mora Valenzuela, Bianca Feü, Gianna Suárez, Marianela Cremaschi, Nuria Ivern Guilaña, Francesca Nuñez Buongiorno, Amparo Contreras Maldonado, Francesca Ramírez Esquivel, Indiana Romero Woelflin y Paz Frete Cardozo; dirigidas técnicamente por Verónica González.

Los chicos regatenses viajarán al interior de la provincia de Córdoba, más precisamente a Justiniano Posse. Allí se medirán en la semifinal, el sábado desde las 17 horas, con Pedro Echagüe de Capital Federal, mientras que en la otra semi ,Complejo Deportivo Teniente Origone (el anfitrión) se enfrentará con Bahiense del Norte.

Al igual que en el femenino, el domingo será el día de definiciones. Desde las 17 se jugará el tercer puesto, mientras que a las 20 dará inicio la final por el título de la Liga Federal.

El plantel masculino cuenta con Benjamín Redruello, Lorenzo Valle, Thomas Blanco, Juan Ignacio Rambaudi, Felipe Oviedo Ricagno, Emiliano Ruiz, Gino Ramírez, Bautista Cordova, Julián Aguirri, Tiziano Noronha, Felipe Ferreyra, Bautista Douffort, Joaquín Davila, Iván Vargas y Noah Canga, quienes están liderados por Juan Cruz Alderete como DT.

La categoría U11 es una novedosa división que se implementó en este 2025 y que está transitando su primer año de competencia en una edad que anteriormente aún pertenecía al minibásquet y que no era competitiva.