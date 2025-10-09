La octava fecha se disputará en tres días

La octava fecha, segunda de las revanchas, del Pre Federal de básquetbol se pondrá en marcha este viernes y culminará el domingo 12 con partidos claves en la lucha por quedar entre los cuatro mejores de cada grupo y asegurarse un lugar en los cuartos de final.

En la noche del viernes se disputarán dos encuentros desde las 21.30. En Goya, Amad recibirá a Atlético Saladas con el segundo puesto de la Zona B en juego. Mientras que en la capital correntina, Alvear será local de Hércules con la necesidad de un triunfo para meterse en el lote de los mejores cuatro del mismo grupo.

La fecha tendrá continuidad el sábado 11 con otros dos encuentros. A partir de las 21, Córdoba recibirá a El Tala para defender el segundo lugar del Grupo A, mientras que a las 21.30, el único invicto del campeonato, San Lorenzo de Monte Caseros jugará en su cancha frente a Sportiva Esquinense con la intención de garantizarse un lugar en los cuartos de final.

El domingo 12 propone cerrar la fecha con dos juegos. A las 20, Pingüinos recibirá a San Martín de Curuzú Cuatiá para defender el primer lugar del Grupo A. En tanto que, en el mismo horario, Español de Santa Lucía buscará su primera victoria frente a Unión de Goya.

Cumplidas siete fechas, las posiciones del Pre Federal en Corrientes están así:

Zona A: Pingüinos 13 puntos, Córdoba y Unión de Goya 11, San Martín de Curuzú Cuatiá 10, El Tala 8 y Español de Santa Lucía 7.

Zona B: San Lorenzo de Monte Caseros 14 puntos, Amad de Goya y Atlético Saladas 12, Hércules 10, Alvear y Sportiva Esquinense 9.