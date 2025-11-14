Argentina vs. México: cómo llegan a los 16vos del Mundial

Argentina y México jugarán este viernes a las 11.45 por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 de Qatar 2025. La "Albiceleste" llega como la mejor primera de la fase de grupos, mientras que el Tri logró avanzar como la peor tercera. El ganador del cruce se enfrentará al vencedor de Portugal vs. Bélgica.

El equipo argentino, dirigido por Diego Placente, continúa su camino en uno de los pocos torneos juveniles que aún no logró conquistar. En la fase inicial firmó un rendimiento sólido: 3-2 a Bélgica, 1-0 a Túnez y un contundente 7-0 sobre Fiyi, resultados que lo posicionan como uno de los candidatos del certamen. Además, Placente ya enfrentó y eliminó a México hace un mes en los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Por su parte, México atraviesa un presente más irregular. Solo obtuvo un triunfo (1-0 a Costa de Marfil) y cayó frente a Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1). Aun así, los resultados en otros grupos le permitieron avanzar a la fase eliminatoria, donde buscará sorprender en un duelo que suma capítulos a la creciente rivalidad juvenil entre ambas selecciones.