¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Club de Regatas Corrientes Daniel Scioli Encuentro Plurinacional de Mujeres
Club de Regatas Corrientes Daniel Scioli Encuentro Plurinacional de Mujeres
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
TRAGEDIA

Murió un correntino tras ser aplastado por un camión

La Policía investiga cómo ocurrió el desplazamiento del vehículo.

Por El Litoral

Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 09:59

Un hombre oriundo de la localidad correntina de Gobernador Virasoro perdió la vida en la tarde del viernes, tras ser aplastado por un camión volcador mientras realizaba una revisión.

El hecho se registró sobre la Ruta Provincial Nº 3, a la altura del Paraje Cascabel, en la provincia de Misiones.

Según las primeras averiguaciones de la Comisaría de Santa María, el siniestro ocurrió cuando Acuña se detuvo a revisar una de las ruedas del camión volcador Mercedes Benz que conducía.

Por motivos que aún se investigan, el vehículo se desplazó repentinamente y lo aplastó, provocándole la muerte en el acto.

El hombre fue trasladado al Hospital de Concepción de la Sierra, donde ingresó sin vida debido a las graves lesiones recibidas.

La Policía de Misiones continúa con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer qué ocasionó el movimiento del camión.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD