Murió un correntino tras ser aplastado por un camión

Un hombre oriundo de la localidad correntina de Gobernador Virasoro perdió la vida en la tarde del viernes, tras ser aplastado por un camión volcador mientras realizaba una revisión.

El hecho se registró sobre la Ruta Provincial Nº 3, a la altura del Paraje Cascabel, en la provincia de Misiones.

Según las primeras averiguaciones de la Comisaría de Santa María, el siniestro ocurrió cuando Acuña se detuvo a revisar una de las ruedas del camión volcador Mercedes Benz que conducía.

Por motivos que aún se investigan, el vehículo se desplazó repentinamente y lo aplastó, provocándole la muerte en el acto.

El hombre fue trasladado al Hospital de Concepción de la Sierra, donde ingresó sin vida debido a las graves lesiones recibidas.

La Policía de Misiones continúa con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer qué ocasionó el movimiento del camión.