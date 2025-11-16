Festejo doble para Espínola Serial en el Cenard

Un fin de semana con festejo doble tuvo el taekwondista Ignacio Espínola Serial en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard). Ganó el selectivo para los Juegos Odesur 2026 y se adueñó de la medalla de oro en el torneo Clausura.

El correntino de 17 año ratificó su gran presente en el taekwondo nacional y cumplió con los objetivos trazados para la parte final de una temporada que marcó su crecimiento personal.

El Cenard fue el escenario para el Torneo Nacional Clausura de Taekwondo 2025, competencia que arrojó a los nuevos campeones del país y donde se definieron los competidores titulares que dirán presente en los Juegos Sudamericanos 2026 (Odesur).

Espínola Serial llegó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del equipo argentino que trabajará de cara a los Odesur 2026 pero se debía definir la titularidad. En la categoría hasta 58 kg. el correntino, que en el 2025 ganó la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, se enfrentó a Cristian Correa, vencedor en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar).

El correntino se impuso 2 a 0, no fue necesario desarrollar el tercer combate, y así se aseguró la titularidad para los Odesur que el próximo año se desarrollarán en Santa Fe.

El proceso para la conformación del equipo sudamericano, tuvo la primera etapa con los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar). En la oportunidad, Espínola Serial se quedó con la medalla de plata.

La segunda fase fue en el Cenard y allí se definieron a los dos finalistas del tercer selectivo que se realizó en paralelo al Torneo Nacional Clausura este fin de semana.

Ignacio Espínola Serial también se quedó con el primer puesto en el Clausura 2025, siempre en la categoría hasta 58 kg., y de esta forma repitió el logro del año pasado.

"En una jornada extensa y de altísimo nivel competitivo, nuestros atletas mostraron carácter, técnica y una preparación sobresaliente, logrando resultados que ratifican el crecimiento del taekwondo correntino a nivel nacional", publicó Mauro Crismanich, entrenador de Espínola Serial.

Dentro del Team Crismanich, las otras actuaciones destacadas fueron:

José Luis Acuña – Medalla de Oro y ganador del selectivo para los próximos Juegos Sudamericanos.

Joaquín Liaudat – Medalla de Oro

Alma Bocardo – Medalla de Oro

Benjamín Liaudat – Medalla de Plata

Thiago Herrera – Medalla de Bronce