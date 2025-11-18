San Martín busca la recuperación frente a Instituto

Con el objetivo de mantener su localia invicta y regresar a la senda del triunfo, San Martín de Corrientes recibirá este martes a Instituto de Córdoba.

El encuentro se jugará en el Fortín Rojinegro, desde las 21,30 y forma parte de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

San Martín (5-5) está invicto en su estadio durante la presente temporada, sin embargo llega de una gira negativa donde perdió los dos partidos que disputó.

En Corrientes, San Martín ganó los cuatro partidos que disputó, mientras que como visitante solamente consiguió un triunfo en cinco presentaciones.

El Rojinegro le ganó a Quimsa como local y después perdió los encuentros como visitante que disputó frente a Obras Basket y Peñarol de Mar del Plata.

San Martín se destaca por ser el segundo mejor equipo defensivo (el primero es Gimnasia de Comodoro), solamente permite 72,3 puntos de promedio por juego a los rival, sin embargo está entre los tres equipos con menos poder ofensivo: 73,9 puntos por juego, y apenas supera a Atenas (73.4) y San Lorenzo (73.2).

El rival de turno será Instituto (7-4) de Córdoba dirigido por un conocido en el barrio La Cruz: Diego Vadell.

El conjunto cordobés llega a Corrientes después de perder dos juegos seguidos en el estadio Ángel Sandrín y buscará volver a la victoria.

Como visitante, la Gloria jugó cinco partidos y tiene un saldo positivo de tres triunfos y 2 derrotas.

Los principales referentes del plantel son Leandro Vildoza, Gastón Whelan, Javier Saiz, Vicente Garello, Tomás Monacchi, Nicolás Copello y Keylan Boone.

